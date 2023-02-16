Экс-помощник Путина Сурков дал интервью из четырех слов и тут же был пойман на лжи 3 16.02.2023, 15:56

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Фото: AFP

Сурков сделал неожиданное признание по поводу Минских соглашений.

Бывший заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков признался, что, работая над Минскими соглашениями, рассчитывал на то, что они не будут выполняться. В Кремле отреагировали – там заявили, что указанными договоренностями пытались «заставить» Киев выполнить «обязательства».

Работу над Минскими соглашениями Сурков прокомментировал в интервью директору российского «Центра политической конъюнктуры» Алексею Чеснакову. При этом он также сказал, что считает действия российских войск в Украине эффективными, передает obozrevatel.com.

По мнению политика, отношения РФ и Запада в обозримом будущем нормализуются.

Слова Суркова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил росСМИ, что посредством Минских соглашений Москва намеревалась «заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства».

«Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду», – сказал спикер Кремля.

Владислав Сурков был известен в политических кругах РФ как «куратор по Украине» и идеолог кремлевского проекта «Новороссия». По сути он руководил сепаратистами террористических «Л/ДНР». В январе 2020 года росСМИ сообщили, что помощник Путина Сурков якобы покинул госслужбу «в связи с изменением курса на украинском направлении».

Напомним, что «неисполнение Украиной Минских соглашений», Кремль приводит в качестве «оправдания» полномасштабного вторжения.

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