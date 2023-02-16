ЖКХ рассылает белорусам «золотые» жировки за общежития 4 16.02.2023, 15:59

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За январь начисляют астрономические суммы.

Жительница Могилева разместили в TikTok платежку за жилищно-коммунальные услуги за январь за комнату в общежитии. Общая сумма превысила 222 рублей. Основную часть суммы затянуло электричество. В комментариях другие пользователи рассказали, какие они получили счета за январь, пишет«Зеркало».

«Как у вас с повышением тарифов в этом месяце? Получили сегодня жировку. Как вам такое повышение тарифов?» — задает вопрос пользователь TikTok. Общая площадь жилья — 27,1 квадратных метра.

Судя по размещенной в Сети жировке, за потребленные ЖКУ вышло 222 рубля 33 копейки. Основная сумма — за электричество. Она составляет почти 103 рубля за 417 кВт•ч. Сумму насчитали по льготному одноставочному тарифу 0,2459 рубля за кВт•ч. Его повысили с 1 января, в прошлом году он был на уровне 0,2321 рубля. По старому тарифу вышла бы сумма около 97 рублей.

На вопрос, почему насчитано так много кВт•ч, пользователь TikTok отвечает, что в общежитии не установлены счетчики потребления электроэнергии. «У каждой комнаты нет счетчиков на воду, на электричество, в итоге все делят на каждого», — поясняет пользователь TikTok.

Потребление воды за январь указано на уровне 18,6 «кубов». За холодную воду насчитали 25,18 рубля, а за канализацию — 21,04 рубля.

В комментариях к размещенному видео другие пользователи рассказали про свои счетах, в том числе за жилье в общежитиях.

«Согласна с вами, у меня 20 квадратных метров, нас двое. Сыну 3 года, в месяц выходит 208 рублей с копейками. Общежитие такого же типа. Жизнь в общежитии нынче дорогое», — написала одна из пользователей TikTok.

«У меня так же, только за 25 общих квадратных метров. Свет у меня — 712 кВт•ч и 4 человек, трое из них — это дети», — уточнила еще одна пользователь.

«В Глуске тоже самое. Нету счетчика на воду и свет. Делят на всех. У меня 200 рублей», — написал еще один комментатор.

Как изменились тарифы на ЖКУ

В 2023 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения повысятся дважды — 1 января и 1 июня. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг тарифы повысятся в пределах 5 долларов.

С 1 января подняли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, в размере 9,53 рубля (3,42 доллара). С 1 июня намерены повысить тарифы на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ для отопления на 4,39 рубля (1,58 доллара).

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