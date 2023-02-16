«Вагнеровец» откровенно рассказал, чем Пригожин заманивал зэков на войну 5 16.02.2023, 16:01

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Евгений Пригожин

Выступление главаря ЧВК «понравилось» даже начальнику колонии.

Попавший в украинский плен наемник ЧВК «Вагнера», завербованный в сентябре 2022 года в одной из российских колоний, раскрыл, что обещали заключенным, если согласятся поехать в Украину.

Как он рассказал интервью для канала блогера Рамины Эсхакзай, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в сопровождении прилетел в колонию на вертолете. Он выступил перед заключенными и рассказал, какими будут их цели на войне против Украины. При этом об условиях прохождения службы, как и о практике казней в ЧВК за отказ воевать, речи не шло. Наемник отмечает, что Пригожину удалось рассказать обо всем так, что идея пойти на войну стала привлекательной для половины заключенных в колонии.

«Ну он прилетал на вертолете туда [в колонию], на военном вертолете со своими людьми. У нас плац большой, нас 655 человек в колонии было, на плацу собрал, объяснил там. Говорил, что надо захватить Бахмут, туда-сюда, вам будет денежный пособие выплачиваться и «чистый лист» – не будет ни одной судимости, жизнь с чистого листа, на нормальную работу можно будет устроиться. Полгода прослужишь, как он объяснял… Это обман. Но там, понимаете, назад хода нету. [Слухов о том, что «Вагнер» обманывает] не было, если бы были бы слухи – с моей колонии никто не согласился бы. Из моей колонии согласились 300-400 человек, а всего 655. Обещали денежные выплаты (200 тысяч), «чистый лист» - полгода отвоевываешь и идешь домой с чистым листом. Если сдашься в плен… Там своих же убивают. Там если развернулся, то все, одна дорога. [Об этом условии мы узнали], уже когда на месте были. Он все красочно так рассказал, аж начальнику колонии понравилось», – говорит наемник.

Выплачивать, по словам «вагнеровца», обещали по 100 тысяч рублей во время обучения и по 200 – за участие в боях. Получение выплат предусматривалось выбранными родственниками или близкими. Они якобы могли забрать деньги после предоставления номера жетона наемника и копий паспорта в центрах ЧВК «Вагнера» по всей России. Вот только связи с ними у завербованных заключенных не было, как и возможности проверить, получили ли они деньги.

«Подписывали контракт. Я его не читал, зачем. Я там галочки поставил, номер телефона, адрес вписал и все. Они просто сказали – кто успел написать, тому денежные выплаты будут. Ну я по-быстрому написал. [Было указано, что] денежные выплаты будут приходить родственникам или близким. Контактный номер указываешь, адрес проживания, номер и серию паспорта, и – я не знаю зачем – сколько комнат у тебя в жилище. Я дал контакты своей бывшей жены. … По обещанию должны были выплачивать эти 200 тысяч. Я видел эти деньги только у тех, кто нас тренировал», – добавил «вагнеровец».

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