В Минске на Немиге убрали надпись: «Слава пераможцам!» 13 16.02.2023, 16:13

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Двухметровые буквы куда-то увезли.

Надпись «Слава пераможцам!» на здании в начале проспекта Победителей в Минске появилась в январе 2017-го. А сегодня двухметровые буквы зачем-то сняли и куда-то увезли, сообщает «Онлайнер».

Шесть лет назад изготовлением и установкой надписи занималась «Минскреклама», сейчас сотрудники того же предприятия забрали буквы на ремонт.

Нужна полная замена элементов освещения и ремонт самих коробов. По месту невозможно отремонтировать, поэтому надпись временно демонтировали. Вернуть на место надпись планируют в 20-х числах марта.

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