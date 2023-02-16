закрыть
16 февраля 2023, четверг, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске на Немиге убрали надпись: «Слава пераможцам!»

13
  • 16.02.2023, 16:13
  • 5,046
В Минске на Немиге убрали надпись: «Слава пераможцам!»

Двухметровые буквы куда-то увезли.

Надпись «Слава пераможцам!» на здании в начале проспекта Победителей в Минске появилась в январе 2017-го. А сегодня двухметровые буквы зачем-то сняли и куда-то увезли, сообщает «Онлайнер».

Шесть лет назад изготовлением и установкой надписи занималась «Минскреклама», сейчас сотрудники того же предприятия забрали буквы на ремонт.

Нужна полная замена элементов освещения и ремонт самих коробов. По месту невозможно отремонтировать, поэтому надпись временно демонтировали. Вернуть на место надпись планируют в 20-х числах марта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Репетиция путинского провала
Репетиция путинского провала Алексей Тихонов
В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип