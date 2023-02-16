Что значит прекращение взаимодействия на границе, о котором заявила Литва? 16.02.2023, 16:34

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Ответ литовского Госпрогранкомитета.

Пограничные посты работают в штатном режиме, пока ни о каком закрытии границ речи не идет. Так в Государственной пограничной службе Литвы «Зеркалу» прокомментировали новость о «прекращении обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу».

В ведомстве не уточнили, что подразумевается под этой формулировкой, и попросили написать официальный запрос.

— Это не связано с пересечением и закрытием этих постов, — рассказали в пограничной службе Литвы. — Кто ездил месяц назад, тот и по сегодняшний день ездит. Ничего не изменилось.

Чтобы узнать подробности, журналистка «Зеркала» как обеспокоенная гражданка позвонила и на горячую линию белорусского Госпогранкомитета.

— Все в порядке, все пункты пропуска работают, — ответили нам на просьбу объяснить утренние новости. — Читайте внимательно, там же не написано ничего о прекращении работы постов.

— Непонятно, какой транспорт не будут пропускать… — попробовали уточнить мы.

— И легковой, и грузовой [пропускают]… Все работает в штатном режиме.

Мы также попробовали позвонить в три пункта пропуска Беларуси с Литвой — «Каменный Лог», «Бенякони» и «Привалка». На наш звонок ответили только в первом.

— Вроде бы с 16 февраля закрывают только пункт «Бенякони», железнодорожный, в связи с ремонтом. А у нас нет, пока ничего такого не слышал, — рассказали по телефону.

Напомним, 16 февраля пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси сообщила, что Литва прекращает взаимодействие с нашей страной по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Причины прекращения взаимодействия в уведомлении не указаны. Сотрудничество осуществлялось на основании документа, подписанного сторонами 4 ноября 2019 года.

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