В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки 1 16.02.2023, 16:51

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Их производит компания Procter & Gamble.

Госстандарт (убрал @gosstandartby) с прилавков моющее синтетическое жидкое средство в капсулах Ariel «Аромат масла ши» от компании Procter & Gamble. Как показала проверка, изготовитель специально указал в маркировке, что продукцию можно использовать в стиральных машинах любого типа.

При этом оно не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразованием для стиральных машин с фронтальной загрузкой (показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил 219±5 мм).

«Превышение показателя «пенообразующая способность» вводит в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности и не исключает риск безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой», — говорится в сообщении Госстандарта.

Товар запрещен к ввозу в нашу страну.

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