Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм 16.02.2023, 16:59

Депутаты призвали создать спецтрибунал для Путина.

Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм, а ее режим – террористическим

Об этом сообщает Аktuality.sk.

Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Страна заявила, что не признает проведение и результаты псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Парламент поддержал создание спецтрибунала для РФ и осудил гибридную войну, которую ведет Россия также на территории Словакии

Как писал сайт Charter97.org, Европарламент объявил РФ государством-спонсором терроризма.