Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм
- 16.02.2023, 16:59
Депутаты призвали создать спецтрибунал для Путина.
Парламент Словакии признал Россию страной, поддерживающей терроризм, а ее режим – террористическим
Об этом сообщает Аktuality.sk.
Депутаты также осудили прямые и косвенные угрозы России применить ядерное оружие. Страна заявила, что не признает проведение и результаты псевдореферендумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.
Парламент поддержал создание спецтрибунала для РФ и осудил гибридную войну, которую ведет Россия также на территории Словакии
Как писал сайт Charter97.org, Европарламент объявил РФ государством-спонсором терроризма.