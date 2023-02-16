Как Сурков обнулил ложь Путина Денис Казанский

16.02.2023, 17:20

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Денис Казанский

ФОто: apostrophe.ua

Особенно заявление экс-помощника главы Кремля понравится жителям Донбасса.

Сурков признался, что при разработке Минских соглашений изначально исходил из того, что они не будут выполнены. Много лет я говорил о том же. Тем более, что это стало очевидным для меня после того, как я присоединился к ТКГ. Переговоры изначально были в тупике именно потому, что Россия специально разрабатывала документы таким образом, чтобы выполнить договор было невозможно. И вот теперь сами россияне в этом признались.

Сурков обнулил ложь Путина, который оправдывал вторжение в Украину тем, что Украина якобы не выполняла Минских соглашений. Ведь получается, что сама Россия составляла их так, чтобы они не выполнялись.

Особенно заявление Суркова должно понравиться именно жителям Донбасса, которые возлагали на Россию какие-то надежды. Потому что оказалось, что люди, которые теперь кричат, что «Украина бомбила Донбасс 8 лет», специально подписали такой мирный договор, чтобы войну нельзя было закончить.

Денис Казанский, «Фейсбук»

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