ЕС запретит поставки в Россию унитазов 21 16.02.2023, 17:32

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Брюссель подготовил 146-страничный список товаров, которые теперь не будут поставлять в РФ.

Новые санкции ЕС затронут не только высокотехнологичные товары, но и включают в себя символические меры.

Об этом сообщает Euobserver со ссылкой на 146-страничный список товаров, которые больше не будут экспортироваться в Россию.

Эмбарго затронет экспорт стоимостью 11 млрд евро в год. В списке есть электроника, лазеры, радиооборудование, программное обеспечение, авионика, морские камеры и редкоземельные минералы.

Другая часть нового торгового запрета имеет целью нанести удар по промышленному потенциалу России в более широком смысле.

В этот список попали «биде, унитазы, сливные бачки и подобные сантехнические изделия», а также светодиоды, конопляная пряжа, вилочные погрузчики, почтовые сортировочные машины, дымоходные трубы, кирпич, шины и даже «перья для ручек и наконечники для них».

Ожидается, что санкционный список будет принято в годовщину начала войны — 24 февраля.

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