Названы лучшие женские автомобили 2023 года 2 16.02.2023, 17:37

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В тренде — кроссоверы.

Определены финалисты конкурса Women's World Car Of The Year 2023 («Женский всемирный автомобиль года 2023»). За победу будут бороться шесть моделей. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на официальный сайт премии.

Традиционно для конкурса финалисты являются лучшими авто года в своих классах. Абсолютный же победитель будет объявлен 8 марта – в Международный женский день. Примечательно, что на этот раз электромобили оказались в меньшинстве, а преобладают кроссоверы.

Лучшие женские автомобили 2023 года:

- Лучший городской автомобиль – Kia Niro.

- Лучший семейный кроссовер – Jeep Avenger.

- Лучший большой автомобиль – Citroen C5 X/.

- Лучший большой кроссовер – Nissan X-Trail.

- Лучший спортивный автомобиль – Audi RS3.

- Лучший внедорожник/пикап – Ford Ranger.

Премию Women's World Car Of The Year вручают с 2010 года. Лучшие авто для женщин выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Они оценивают безопасность, комфорт, управляемость, технологию, дизайн, экономичность, экологичность и цену. В прошлом году победителем стал новый Peugeot 308.

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