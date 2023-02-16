«На моих глазах у четырех женщин забрали шубы» 8 16.02.2023, 17:46

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«Вдовы» из «ДНР», которым раздавали дорогие подарки, оказались массовкой.

Российские пропагандисты опубликовали видео, как женам убитых бойцов из оккупированного Донбасса раздают шубы. Позже оказалось, что после записи часть из шуб забрали обратно, сообщает «Слідство.інфо».

Журналисты выяснили, что не все женщины на видео — вдовы, большинство — просто массовка.

Журналисты разыскали женщину Валентину — она рассказала об отобранных шубах.

«На моих глазах [шубы] забрали у 4 [женщин]. У других, похоже, тоже, но позже, я точно не знаю. И вдов там было 5 или 6. Остальные — массовка. Шубы обещали оставить», — рассказала женщина. Журналистам также удалось идентифицировать нескольких вдов и их погибших мужей.

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