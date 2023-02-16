Представитель Польши в ОБСЕ: Беларусь победит тоталитаризм 2 16.02.2023, 18:00

3,106

На заседании Постоянного совета ОБСЕ подняли вопрос о диктатуре в Беларуси.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 февраля представители Евросоюза и Великобритании подняли вопрос о политических репрессиях в Беларуси.

В заявлении представительства Евросоюза при ОБСЕ отмечается, что почти каждый день появляются новые примеры произвольных и жестких политически мотивированных приговоров на политических процессах в Беларуси, передает «Белсат». На прошлой неделе на основании сфабрикованного обвинения был вынесен приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков Анджею Почобуту.

«Этот позорный приговор направлен не только против этого мужественного журналиста, но является очередным актом в антипольской кампании белoрусских властей», – подчеркивается в заявлении.

Также в Вене упоминали суд над членами правозащитного центра «Весна» и его руководителем, Нобелевским лауреатом Алесем Беляцким. Подчеркивается, что политически мотивированные обвинения относятся к законной правозащитной деятельности «Весны».

ЕС решительно осуждает жестокие политические репрессии и обещает продолжить поддерживать всех людей, стремящихся к свободной, демократической и независимой Беларуси.

«ЕС повторяет свой призыв к Минску немедленно и безоговорочно освободить и реабилитировать всех незаконно задержанных, в том числе Анджея Почобута и всех членов «Весны», прекратить нарушение прав человека и основных свобод белoрусского народа, начать настоящий и инклюзивный диалог с демократическим силам и обеспечить мирный политический переход к демократическому обществу», – подчеркивается в заявлении.

Представитель Польши при ОБСЕ Адам Халатинский в связи с сегодняшним заседанием в Вене написал на своей странице в Twitter:

«Беларусь победит тоталитаризм. И это произойдет благодаря мужеству людей, включая заключенных режимом. Злоупотребление властью заканчивается потерей власти».

С призывом освободить политзаключенных в Беларуси выступила также заместительница представителя Великобритании при ОБСЕ Дейдра Браун. Она отдельно обратила внимание на преследование журналистов и напомнила, что сейчас в заключении в Беларуси остаются 33 представителя СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».