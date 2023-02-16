Пригожин против главного оленевода России 2 Виктор Андрусив

16.02.2023, 18:12

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Виктор Андрусив

Путинская система борется с любой угрозой преемника.

Я всегда говорил, что реальная оппозиция в России может возникнуть только из власти. Раскол между условными Шойгу с Герасимовым и Пригожиным с Кадыровым это уже не просто догадки. Фактически система борется с любой угрозой путинского преемника.

В декабре я написал, что рейтинги и популярность Кадырова могут позволить ему претендовать на роль будущего президента. Очевидно, это заметил не только я, и Кадырова резко убрали из публичного пространства. Более того, он еще и заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет идти в президенты России.

После провала Суровикина, а также большого провала «Вагнера» под Бахмутом (а именно почти 10 тысяч погибших без успеха. Соледар брали ДШУ) - пришел черед Пригожина. Сначала его совсем отстранили от планирования боевых действий, а сейчас он заявил, что перестал вербовать зэков. Хотя правда всегда была в том, что никакого участия в планировании он и не принимал, а зэков перестал вербовать, потому что никто уже не вербуется. Вместе с тем, популярность Пригожина не прошла зря. Известно, что он собрал в свою поддержку военкоров и блоггеров, беспрестанно пиарящих его «Вагнер».

Новое исследование Икар показывает, что Пригожин резко увеличил свою узнаваемость за месяц. Если в декабре 41% не знал, кто это, то в январе таких 23%. Его рост также стал еще ощутимее после исчезновения Кадырова, и в очень условном, но рейтинге следующих президентов он занял 2 место.

Стратегия Пригожина дождаться провала Шойгу и Герасимова и выглядит так, что ждать ему недолго. ЧВК «Патриот», созданный под Шойгу, разгромленный под Угледаром даже не успел нормально заявить о своем существовании. Очевидно, что продолжающееся провалы «большого наступления» и стоит по 1000 жизней российских солдат — не минуют бесследно для Шойгу. Поэтому Пригожин держит себя на плаву и готовится мочить главного оленевода России.

Для нас это очень важно. Раскол элиты вокруг Путина и формирование новых политических игроков ускорит падение режима и конец «СВО».

Виктор Андрусив, Telegram

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