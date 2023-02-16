Задержана журналист барановичского издания Intex-press 1 16.02.2023, 18:13

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Вчера в редакции прошел обыск.

15 февраля, в ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» пришли силовики с постановлением о проведении осмотра здания. В ходе осмотра забрали системные блоки, фотоаппарат, ноутбуки, включая личные ноутбуки сотрудников intex-press.by, а также компьютерную технику бухгалтерии и рекламного отдела.

Корреспондента, которая общалась с горожанами на улицах Барановичей, вызвали на 10.00 16 февраля в Барановичский ГОВД.

К концу дня на очередной звонок из ООО «Издательский дом «Интекс-пресс» с вопросом о судьбе сотрудницы в Барановичском ГОВД ответили, что она задержан на 72 часа. За что, не уточнили.