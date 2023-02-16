Часы из лимитированной коллекции «Мова. Ў» распродали в рекордные сроки 16.02.2023, 19:04

Ее создатели вдохновлялись творчеством белорусских писателей.

Новую коллекцию «Мова. Ў» часового завода «Луч» раскупили всего за сутки. Об этом сообщается в соцсетях завода.

О предзаказе на новую лимитированную коллекцию часов «Мова. Ў» предприятие объявило накануне. Там сообщили, что ее создатели вдохновлялись творчеством белорусских писателей Янки Брыля, Максима Танка и Петруся Бровки.

Сегодня пресс-служба завода сообщила, что вся коллекция распродана, предзаказ на нее закрыт.

Каждая из трех моделей часов была выпущена в количестве 70 экземпляров. Стоимость часов — 359 рублей.

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