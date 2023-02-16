Запад просчитывает сценарии ухода Путина 16.02.2023, 19:07

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Президент РФ не может выиграть войну.

Будущее президента Владимира Путина, который удерживает власть в Кремле дольше всех со времен Иосифа Сталина, стало более туманным из-за войны в Украине, которая обернулась для России тысячами жертв и международной изоляцией, полагают на Западе.

Хотя изначально считалось, что «обнуление» сроков гарантирует Путину президентское кресло как минимум до 2030 года, теперь такой сценарий рассматривается как «значительно менее вероятный», сообщает Reuters со ссылкой на западного чиновника, проводившего брифинг на условиях анонимности.

По словам, политический ландшафт для Путина был куда более устойчивым перед началом войны. «Люди говорят о передаче власти так, как год назад не говорили», - отмечает чиновник, добавляя, что немедленных перемен в России ждать не стоит, а их сроки «невозможно предсказать».

Шансов, что Путин проиграет президентские выборы-2024, если выдвинется на них, нет никаких, подчеркивает чиновник. В этом же уверены пять источников Reuters, близких к Кремлю.

Тем не менее, подчеркивает один из них, многие в российских элитах начинают понимать, что войну не выиграть, а экономические последствия конфликта с Западом «не стоят» аннексии дополнительных территорий.

Надежды Путина восстановить свою репутацию рухнули, говорит источник Reuters, а представители элит молчат лишь потому, что публичные заявления обернутся для них немедленной карой.

«Я не верю ни в масштабное наступление, ни в то, что Россия может одержать победу в конфликте против всего цивилизованного мира», - сказал другой источник агентства, близкий к Кремлю.

Россия проигрывает и в военном отношении, и технологически, и в части мотивации, указывает он, добавляя: несмотря на это, война может продолжаться «очень долгое время».

«Путин не может выиграть войну, но и проиграть ее он не может», - говорит высокопоставленный западный дипломат.

По его словам, шансы на досрочный уход Путина невелики. «Путин будет оставаться у власти до самого конца, если только он не умрет или не произойдет переворот. А ничто из этого не выглядит вероятным в данный момент», - говорит дипломат.

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