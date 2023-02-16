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Лукашенко запретил фотографировать бюллетень на выборах

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  • 16.02.2023, 19:16
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Лукашенко запретил фотографировать бюллетень на выборах

Диктатор подписал закон об изменении Избирательного кодекса Беларуси.

Узурпатор Александр Лукашенко в четверг, 16 февраля, подписал закон об изменении Избирательного кодекса, пишет его пресс-служба.

Сообщается, что документом предусмотрены корректировки норм Избирательного кодекса в комплексе, с учетом обновленной Конституции Беларуси, а также правоприменительной практики.

Так, законом оптимизируется система избирательных комиссий, а также порядок образования избирательных округов в Беларуси. Кроме того, вводятся дополнительные требования к кандидатам в «депутаты». Теперь у них не может быть иностранного гражданства, карты поляка или других аналогичных документов. Также в Беларуси отменили порог явки избирателей, чтобы признать состоявшимися выборы в «палату представителей».

А еще закон урегулировал отдельные вопросы избрания делегатов «Всебелорусского народного собрания» (ВНС) от местных советов «депутатов» и гражданского общества.

Также в Беларуси на законодательном уровне запретили фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня. И кроме того, изменили время досрочного голосования: установив период с 12.00 до 19.00 часов без перерыва. Ранее предварительное голосование начиналось в 10.00 утра и длилось до 19.00 вечера с двухчасовым перерывом с 14.00 до 16.00 часов.

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