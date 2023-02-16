До +6 градусов ожидается в Беларуси в пятницу 16.02.2023, 19:43

Будет преобладать облачная погода.

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 17 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет преобладать облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном снег, мокрый снег. Утром и днем на большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах налипание мокрого снега. В ночные и утренние часы местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 1 градуса по западу до минус 8 градусов по востоку. Днем температура воздуха составит от нуля до 6 градусов тепла, по востоку будет 1-3 градуса мороза.

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