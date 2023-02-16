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В Беларуси за 3 рубля по VIN машины можно узнать о всех ее ДТП

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  • 16.02.2023, 20:01
  • 1,518
В Беларуси за 3 рубля по VIN машины можно узнать о всех ее ДТП

В ГАИ презентовали новый сервис.

Стало известно, как в Госавтоинспекции Беларуси можно официально узнать, попадала ли машина в ДТП. Подробнее рассказали в Национальном центре электронных услуг.

В частности, стало известно, что с 15 февраля в белорусском ГАИ посредством автоматизированной информсистемы предоставляются подробные сведения о ДТП, их условиях, участниках и обстоятельствах по конкретному ТС.

Для этого нужно знать идентификационный номер транспортного средства - то есть VIN-код. И система выдаст всю информацию о произошедшем с авто и зарегистрированном в Беларуси ДТП: дата, категория и вид аварии, вид животного, если оно участвовало в аварии, информация и даже фото после ДТП, если они есть в базе.

Стоимость услуги составляет всего 3,36 белорусского рубля.

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