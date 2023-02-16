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В Молдове новое правительство

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  • 16.02.2023, 20:11
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В Молдове новое правительство
Дорин Речан

Дорин Речан – новый премьер-министр страны.

Парламент Молдовы 16 февраля утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Дорином Речаном. Об этом сообщило молдавское издание Newsmaker.

Новую исполнительную власть поддержали 62 депутата, а парламентская оппозиция выступала против.

Кабинет Речана будет состоять из 10 мужчин и семи женщин. Как отметил Newsmaker, новых лиц в правительстве будет четверо.

Новый премьер заявил, что у правительства будет три приоритета: дисциплина и порядок в государственных учреждениях; экономическое развитие; мир и стабильность.

«К концу года перед нами стоит четкая задача открыть переговоры о вступлении в Европейский союз и ускорить изменения, необходимые для того, чтобы стать полноправным членом Европейского союза», – сказал Речан, представляя свою команду.

По поводу возможных переворотов в Молдове он добавил, что «риски сохраняются».

«Мы ожидаем, что интенсивность возрастет еще больше в ближайший период», – сказал он.

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