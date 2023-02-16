Украинские военные показали, как дроном-камикадзе уничтожили позиции оккупантов
- 16.02.2023, 20:25
Видео.
Украинские военные, применив дрон-камикадзе, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.
На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона подмечает позиции российских военных. Они находились у линии электросетей.
На видео видно, как оккупанты пытаются спрятаться. Однако оператор дрона направляет его прямо на российские позиции.
«Проведя разведку позициями противника, была обнаружена живая сила врага. Остальные дела — за дроном-камикадзе», - сказано в сообщении.