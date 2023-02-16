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Украинские военные показали, как дроном-камикадзе уничтожили позиции оккупантов

  • 16.02.2023, 20:25
Украинские военные показали, как дроном-камикадзе уничтожили позиции оккупантов

Видео.

Украинские военные, применив дрон-камикадзе, нанесли точный удар по скоплению живой силы россиян.

На опубликованных кадрах видно, как оператор дрона подмечает позиции российских военных. Они находились у линии электросетей.

На видео видно, как оккупанты пытаются спрятаться. Однако оператор дрона направляет его прямо на российские позиции.

«Проведя разведку позициями противника, была обнаружена живая сила врага. Остальные дела — за дроном-камикадзе», - сказано в сообщении.

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