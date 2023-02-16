В Минске 24-летний курьер интернет-магазина украл сейф начальника
- 16.02.2023, 20:32
Украденные деньги он проиграл на ставках.
В Минске 24-летний курьер интернет-магазина похитил сейф начальника на работе и проиграл все деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратился директор интернет-магазина, который сообщил, что у него украли сейф с выручкой. Найти похитителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения.
Выяснилось, что сейф похитил 24-летний курьер этого магазина. Минчанин выкрал сейф с наличностью в тот момент, когда получал на складе товар. В укромном месте злоумышленник вскрыл сейф, а все найденные деньги - 4000 белорусских рублей (почти 1600 долларов в эквиваленте) - проиграл на ставках в интернете.
Возбуждено уголовное дело за кражу. В милиции уточнили, что фигурант и ранее был уже неоднократно судим за имущественные преступления.