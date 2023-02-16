В Минске 24-летний курьер интернет-магазина украл сейф начальника 16.02.2023, 20:32

Украденные деньги он проиграл на ставках.

В Минске 24-летний курьер интернет-магазина похитил сейф начальника на работе и проиграл все деньги, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился директор интернет-магазина, который сообщил, что у него украли сейф с выручкой. Найти похитителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Выяснилось, что сейф похитил 24-летний курьер этого магазина. Минчанин выкрал сейф с наличностью в тот момент, когда получал на складе товар. В укромном месте злоумышленник вскрыл сейф, а все найденные деньги - 4000 белорусских рублей (почти 1600 долларов в эквиваленте) - проиграл на ставках в интернете.

Возбуждено уголовное дело за кражу. В милиции уточнили, что фигурант и ранее был уже неоднократно судим за имущественные преступления.

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