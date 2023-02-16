TikTok у белорусов стал популярнее, чем Instagram 7 16.02.2023, 20:54

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Им пользуются 4 млн 270 тысяч человек.

TikTok у белорусов стал популярнее, чем Instagram. Им пользуются 4 млн 270 тысяч человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками DataReportal, We Are Social и Meltwater. До сих пор Instagram был на первом месте.

В отчете отмечается, что количество интернет-пользователей в Беларуси сокращается второй год подряд. До 2021-го она только увеличивалась.

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