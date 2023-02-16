По доносу стукача Канюшика задержали жителя Пружан

По доносу стукача Канюшика задержали жителя Пружан10
- 16.02.2023, 21:01
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Стукач-ябатька сдает инакомыслящих белорусов.
35-летний житель Пружан Семен (фамилия пока неизвестна) в разговоре с провокатором и стукачом Игорем Канюшиком высказывался против Лукашенко и отмечал, что именно из-за него в Украину летели ракеты, пишет «Брэсцкая вясна».
Сообщение о уголовном деле против очередного участника чат-рулетки появилось в близком к брестскому ГУБОПиКу телеграм-канале.
На мужчину завели уголовное дело по ст. 368 УК за публичное оскорбление Лукашенко.
Напомним, Игорь Канюшик — бывший «мент», который ищет и сдает инакомыслящих в чат-рулетке. Известно также, что он был свидетелем в судах по политическим делам, когда людей задерживали по его доносам.
Ранее по доносу стукача был задержан 27-летний Михаил Ковязо, который работает на Минском заводе колесных тягачей.
С подачи Канюшика также был задержан 23-летний Роман Сафонов из Витебска.
Также по доносу стукача был задержан 22-летний парень из Бобруйска Евгений Дроздов.