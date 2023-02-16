Ученые нашли недалеко от Солнечной системы похожую на Землю планету 1 16.02.2023, 21:05

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Экзопланета находится на расстоянии 72 световых лет от Земли.

Международная группа ученых заявила об обнаружении похожей на Землю экзопланеты, которая находится на расстоянии 72 световых лет от нас. Она получила обозначение K2-415b, сообщает Space.com.

Экзопланета вращается вокруг красного карлика K2-415, найти ее удалось в архивных данных телескопа «Кеплер», а подтвердить открытие – с помощью данных телескопа TESS. Хотя K2-415b не является самой близкой к Земле экзопланетой, по космическим меркам, она находится очень близко к нам.

«Система K2-415 уникальна тем, что K2-415 является одной из самых холодных или звезд с наименьшей массой, у которых известно существование экзопланет», — говорит Теруюки Хирано из Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Японии, ведущий автор исследования.

Отмечается, известно только о четырех звездах холоднее, чем K2-415, вокруг которых, по имеющимся данным, вращается минимум одна экзопланета. Сюда входит и знаменитая TRAPPIST-1, у которой есть семь известных экзопланет.

Красные карлики гораздо меньше и холоднее нашего Солнца. Считается, что температура поверхности K2-415 составляет 2900 градусов Цельсия (температура Солнца – 5480 градусов Цельсия).

Планета K2-415b находится не в обитаемой зоне звезды, где возможно существование воды в жидком виде. Она находится так близко к светилу, что совершает оборот вокруг него всего за четыре земных дня. Вместе с тем, возможно, что в системе находится еще одна планета, которая может располагается в обитаемой зоне.

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