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Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски

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  • 16.02.2023, 21:11
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Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски
Олег Дерипаска
Фото: Коммерсант

Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен, которые принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

Правоохранители рассказали, что такое решение суда было применено по отношению к Николаевскому глиноземному заводу, а также добывающим компаниям «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер».

По информации СБУ, в ходе следствия было установлено, что Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины. Таким образом он пытался скрыть свое отношение к активам в стране.

«Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины», - отмечают в СБУ.

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