Лидер британской оппозиции приехал в Киев с неанонсированным визитом 16.02.2023, 21:32

1,862

Кейр Стармер

Кейр Стармер посетил Бучу и Ирпень, а также встретится с Зеленским.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Кейр Стармер прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнуть приверженность его партии поддержать действия, направленные на вооружение страны против нового наступления России.

Об этом сообщает Reuters.

Стармер заявил, что позиция Британии по Украине «останется неизменной», если в следующем году произойдет смена правительства.

Он посетил Ирпень и Бучу, где в прошлом году Россия совершила значительные зверства.

«Невероятно видеть доказательства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц на окраинах Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками», - сказал Стармер.

Он сказал, что приехал в Украину, чтобы выразить солидарность со страной и подчеркнуть необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного преступникам.

«Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины», - сказал он.

Ранее Стармер посетил польскую границу и британские войска в Эстонии, чтобы подтвердить «непоколебимую» приверженность лейбористов к НАТО, который лейбористское правительство помогло основать. Ранее эта поездка была отложена во время потрясений, связанных с падением правительства Лиз Трасс, а также из-за ситуации с безопасностью в Украине.

Стармер — не первый лидер национальной оппозиции, посетивший Киев. Фридрих Мерц, председатель крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), приезжал в столицу в мае и был принят Зеленским.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».