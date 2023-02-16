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По Щучину бегали военные с пулеметами и кувалдами

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  • 16.02.2023, 21:39
  • 7,434
По Щучину бегали военные с пулеметами и кувалдами

Фотофакт.

По Щучину бегали военнослужащие из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады с автоматами и пулеметами. Они организовали для местных жителей «показательное выступление», приуроченное к «105-й годовщине Вооруженных сил РБ».

Щучинская газета «Дзянніца» пишет, что все это происходило на площади Свободы: «Мастерское выполнение разбивания бетонных блоков, испытание на «прочность» дубинами и огнем сопровождалось светошумовыми эффектами. Присутствующие наблюдали за этим действом с восторгом».

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