По Щучину бегали военные с пулеметами и кувалдами 16 16.02.2023, 21:39

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Фотофакт.

По Щучину бегали военнослужащие из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады с автоматами и пулеметами. Они организовали для местных жителей «показательное выступление», приуроченное к «105-й годовщине Вооруженных сил РБ».

Щучинская газета «Дзянніца» пишет, что все это происходило на площади Свободы: «Мастерское выполнение разбивания бетонных блоков, испытание на «прочность» дубинами и огнем сопровождалось светошумовыми эффектами. Присутствующие наблюдали за этим действом с восторгом».

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