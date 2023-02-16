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Двое российских военных после обмена повторно попали в плен

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  • 16.02.2023, 21:51
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Двое российских военных после обмена повторно попали в плен

Война ничему не научила?

Двое российских захватчиков – Александр Фоменко и Руслан Вальяшин – повторно попали в плен к украинским военным после обмена пленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона новостей в четверг, 16 февраля.

По его словам, россияне уже побывали в украинском плену, но вернули их в Россию в обмен на украинцев.

«Кого они возвращают – сразу отправляют на фронт. Мы считаем, что это показатель того, что там безумное недоукомплектование живой силой», – отметил омбудсмен.

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