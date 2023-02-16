Посольство Израиля возобновило работу в Киеве 16.02.2023, 22:11

Глава израильского МИД заверил, что Украина – друг Израиля.

Посольство Израиля в Украине возобновило работу в Киеве, которую приостанавливали в ходе полномасштабной войны. Об этом сообщил глава МИД Израиля Эли Коэн в Twitter в четверг 16 февраля.

«Израильский флаг снова развевается над посольством в Украине. Сегодня впервые с начала войны я полностью и беспрерывно вновь открыл посольство Израиля в Киеве вместе с послом Михаилом Бродским», – написал Коэн.

Он заверил, что Украина – друг Израиля, и дальнейшая работа диппредставительства укрепит отношения между странами.

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