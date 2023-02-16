Нуланд заявила о поддержке Украины в подготовке «мощного наступления» 3 16.02.2023, 22:17

Виктория Нуланд

США будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

США будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, в том числе в подготовке к «мощному наступлению для возвращения ее территории», сказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд в ходе телефонного брифинга.

«Украина борется за возвращение всей своей территории в ее международных границах. Мы будем поддерживать Украину, в том числе для подготовки к следующему мощному наступлению для возвращения ее территории», — сказала она.

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