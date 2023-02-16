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Зеленский о возможном нападении режима Лукашенко на Украину: Мы будем бороться

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  • 16.02.2023, 22:38
  • 9,742
Зеленский о возможном нападении режима Лукашенко на Украину: Мы будем бороться
Владимир Зеленский

Президент Украины отреагировал на угрозы Лукашенко.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко. Он рассказал, что случится, если Беларусь решит напасть на Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

Зеленский отреагировал на угрозы Александра Лукашенко относительно того, что Беларусь будет вести войну вместе с российскими войсками со своей территории, если хоть один украинский военный пересечет границу.

«Надеюсь, (Беларусь - ред.) не вступит (в войну - ред.)», - сказал он.

При этом президент Украины заявил, что если это все же произойдет, Украина будет бороться и обязательно выживет.

«Если да, мы будем бороться и выживем. Позволить России снова использовать Беларусь как плацдарм для нападения было бы «большой ошибкой», - добавил он.

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