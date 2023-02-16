Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы с Россией 4 16.02.2023, 23:20

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Владимир Зеленский

К Путину нет доверия.

Украина исключает любые компромиссы относительно своих территорий в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Зеленский исключил возможность отказа от какой-либо украинской территории в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Он подчеркнул, что пойти на компромисс в вопросах земли будет означать, что Россия может и дальше «продолжать возвращаться». Между тем он отметил, что единственное, что приблизит мир, это западное оружие.

«Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее… Дело не в самом компромиссе… Чего бы нам этого бояться? Каждый день мы имеем миллионы компромиссов в жизни… Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия», — сказал президент.

26 января Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для каких-то мирных переговоров.

Кремлевский режим неоднократно заявлял о якобы готовности к переговорам с Украиной, однако лишь на своих условиях, имея в виду признание аннексии временно оккупированных территорий.

В начале октября Зеленский ввел в действие запрет СНБО на переговоры с российским диктатором Владимиром Путины. Такое решение последовало после проведения российскими оккупантами псевдореферендумов на временно оккупированных территориях о «присоединении» к РФ.

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