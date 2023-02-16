Чехия будет производить для Украины мобильные системы ПВО для борьбы с иранскими дронами 16.02.2023, 23:24

Нидерланды готовы профинансировать сотни таких систем.

В Чехии будут производить для Украины мобильные системы ПВО. Они понадобятся для борьбы с дронами-камикадзе.

Директор чешского Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) Алесь Витечка сообщил, деньги на это дадут Нидерланды. Как пишет портал novinky.cz, речь идет о сотнях модифицированных внедорожников Toyota со спаренными скорострельными пулеметами. Боеприпасы для них будут закупаться также у компаний Чехии.

По словам Витечка, проект мобильных систем ПВО является ответом на атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. Он объяснил, что хотя западные страны поставляют Украине высокотехнологичные зенитные системы, их использование против дешевых беспилотников типа Shahed стоит слишком дорого. Эту проблему должны решить мобильные пулеметные зенитные системы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».