На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение 16.02.2023, 23:54

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано на юго-востоке Турции, cообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 км в Средиземном море. Он находится на расстоянии в примерно 5 км от турецкого побережья, в районе провинции Хатай.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Крупнейшее и самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовали еще одно землетрясение магнитудой 7,6 и серия подземных толчков, которые ощущались в соседней Сирии и других странах.

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