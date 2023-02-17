Промышленное производство в Беларуси упало в январе 17.02.2023, 0:43

По лукашенковским данным, производство упало более чем на 4%.

Объем промышленного производства в Беларуси в январе сократился на 4,1% к уровню января 2022 года, до 14,085 млрд рублей, сообщает Белстат.

В обрабатывающей промышленности спад составил 3,7%. Здесь объем выпуска достиг 12,357 млрд рублей.

В топливно-энергетическом комплексе производство электроэнергии, газа, горячей воды, кондиционирования сократилось на 7,8%, до 1,350 млрд рублей.

Минимальное отставание в водоснабжении, сборе и обработке отходов — минус 0,3%, до 228,6 млн рублей.

В то же время позитивной была динамика в горнодобывающей отрасли, которая выросла на 2,8%, до 149,8 млн рублей.

В разрезе регионов наибольший прирост в промышленном производстве достигнут в Минске — на 5,1%, до 2,284 млрд рублей. Брестская область смогла прирасти в объемах промышленного производства на 2% к аналогичному периоду 2022 года, до 1,599 млрд рублей.

А вот Гомельская область показала отставание на 0,5% с показателем 2,797 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Беларуси в 2022 году сократилось на 5,4%.

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