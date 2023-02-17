По «делу Зельцера» в Беларуси были задержаны 124 человека 17.02.2023, 3:34

Не менее 114 из них вынесен приговор.

По уголовному «делу Зельцера» в Беларуси были задержаны 124 человека, не менее 114 из них вынесен приговор. Такие данные приводит правозащитный центр «Весна».

Правозащитники называют это дело одним из самых массовых в Беларуси. По их сведениям, за комментарии, репосты, слив данных силовиков и публикации в соцсетях было задержано не менее 124 человек. Правозащитникам известны результаты судов над 103 из них, а результаты по еще 11 делам пока выясняются. Трех человек осудили к ограничению свободы, еще 99 человек приговорены к колонии. Только за последние полгода белорусские судьи вынесли по «делу Зельцера» свыше 60 приговоров.

Из-за длительного срока содержания под стражей до суда 26 человек успели полностью отбыть свое наказание и вышли на свободу из мест заключения.

По меньшей мере 35 фигурантов «дела Зельцера», среди них — четыре женщины КГБ внес в «Перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности».

Как отмечают правозащитники, против 136 задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям об оскорблении представителя власти и разжигании иной социальной вражды и розни. Но некоторых фигурантов судят и по другим статьям.

Например, гомельчанку Наталью Лупан осудили к трем месяцам ареста по ч. 1 и ч. 2 ст. 203−1 УК (Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных). А политзаключенному Кириллу Суслину предъявили окончательное обвинение по трем статьям: призывы санкциям, содействие экстремистской деятельности и оскорбление Лукашенко. Николая Кацуро, задержанного в рамках «дела Зельцера», в итоге осудили на полтора года колонии за дискредитацию Беларуси.

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