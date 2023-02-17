Зеленский: Россия начала наступление 17.02.2023, 4:46

Владимир Зеленский

Российские атаки происходят с нескольких направлений.

Российское наступление уже началось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС, опубликованном в четверг, 16 февраля.

«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», - отметил он.

ВСУ продолжают оборону до момента, пока не начнется контрнаступление, добавил глава государства.

В связи с этим, Украине необходимо больше вооружений от Запада, отметил украинский лидер и добавил, что в этом вопросе Украина все же разочарована скоростью поставок западного вооружения.

«Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», - объяснил он.

Зеленский также отмел компромиссы по окончанию войны.

«Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», - объяснил он.

Глава государства также надеется, что Беларусь не присоединится к войне.

«Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем», - подытожил президент Украины.

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