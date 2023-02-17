Зеленский: Россия начала наступление
- 17.02.2023, 4:46
Российские атаки происходят с нескольких направлений.
Российское наступление уже началось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС, опубликованном в четверг, 16 февраля.
«Российские атаки уже происходят с нескольких направлений», - отметил он.
ВСУ продолжают оборону до момента, пока не начнется контрнаступление, добавил глава государства.
В связи с этим, Украине необходимо больше вооружений от Запада, отметил украинский лидер и добавил, что в этом вопросе Украина все же разочарована скоростью поставок западного вооружения.
«Оружие — это единственный язык, который понимает Россия», - объяснил он.
Зеленский также отмел компромиссы по окончанию войны.
«Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», - объяснил он.
Глава государства также надеется, что Беларусь не присоединится к войне.
«Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем», - подытожил президент Украины.