В Брянской области РФ грузовик с военными подорвался на мине

В Брянской области РФ грузовик с военными подорвался на мине4
- 17.02.2023, 8:05
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КамАЗ с мобилизованными решил сократить путь.
В Брянской области КамАЗ, перевозивший российских мобилизованных военных, подорвался на собственной мине. Среди раненых – один человек в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
Известно, что инцидент произошел в начале февраля этого года.
Автомобиль с мобилизованными двигался возле пограничной зоны.
Водитель транспорта, по всей видимости, решил сократить путь, поехав минным полем. В результате КамАЗ наехал на мину и подорвался.
В авто находились шесть военных. Трое из них получили ранения, один – в тяжелом состоянии.