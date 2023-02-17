В Брянской области РФ грузовик с военными подорвался на мине 4 17.02.2023, 8:05

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КамАЗ с мобилизованными решил сократить путь.

В Брянской области КамАЗ, перевозивший российских мобилизованных военных, подорвался на собственной мине. Среди раненых – один человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Известно, что инцидент произошел в начале февраля этого года.

Автомобиль с мобилизованными двигался возле пограничной зоны.

Водитель транспорта, по всей видимости, решил сократить путь, поехав минным полем. В результате КамАЗ наехал на мину и подорвался.

В авто находились шесть военных. Трое из них получили ранения, один – в тяжелом состоянии.

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