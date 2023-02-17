Российские пропагандисты теряют веру в «наступление» 17.02.2023, 8:10

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Разгром морпехов под Угледаром шокировал «партию войны» в РФ.

Российские Z-блогеры теряют веру в успешное наступление после провальной битвы под Угледаром, где были разгромлены две элитные бригады морской пехоты и уничтожены около сотни единиц военной техники, сообщает The Moscow Times.

Бывший «министр обороны» «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин считает, что шансов на победу России с нынешним руководством в войне нет. «Мы ее сначала выигрывали и имели хорошие шансы выиграть, но теперь мы проигрываем и отступаем», - говорит Гиркин.

«Полковник» и «командир» батальона «Восток» Александр Ходаковский, наступавший под Угледаром, рекомендовал армии остановиться: «Я говорил и продолжаю так считать, что сейчас оптимальнее действовать от обороны на удерживаемых рубежах, накапливая и подготавливая необходимый для полномасштабного наступления потенциал».

Военкор канала Wargonzo Владлен Татарский также раскритиковал ход проведения операций: «нашего продвижения недостаточно для победы – это не занятие какой-то сопки или балки. Победы достигаются прорывом фронта... Продвижение есть, но оно не для победы».

На фоне провала наступательной операции генерала Валерия Герасимова разгораются внутренние конфликты. ЧВК «Вагнер» министеоство обороны оставило без снарядов для продолжения войны. Артиллеристы ЧВК «Вагнер» сообщили, что Минобороны «полностью отрезали [их] от поставок боеприпасов» для гаубиц, танков и минометов.

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