Данилов: Путин задействовал план «Беларусь» 17.02.2023, 8:13

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Алексей Данилов

У Кремля есть два сценария.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов озвучил план Кремля по отвлечению внимания и рассредоточению сил ВСУ.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что открыть второй фронт на сегодня у России вряд ли получится, потому что ей на это не хватит сил и средств.

Алексей Данилов обратил внимание на то, что «под прицелом» Путина находятся такие страны как Беларусь и Молдова, но только потому, что они ему нужны для отвлечения внимания ВСУ, а не как цели для захвата.

Официальный представитель СНБО сообщил: «Для того чтобы отвлекать наше внимание, у них есть на сегодня два плана: первый план — это Беларусь, но вы знаете, что это тянется долго для того, чтобы у нас была точка напряжения и чтобы мы отвлекали на эту границу свои войска, и вторая точка — это Молдова. Вы знаете, что у нас там есть граница, и если начнутся те или иные вещи с участием РФ, нам нужно будет больше внимания обращать на эту ситуацию и отвлекать наше войско на это направление».

Алексей Данилов рассказал, каковы шансы, что РФ откроет второй фронт: «Они этого делать не будут. Точки, на которые они на сегодняшний день обращают внимание, — это Молдова и Беларусь. Других стран у них тут рядом нет, где у них может быть хоть какое-то влияние на население и руководство, чтобы это делать. Второго фронта они открыть не могут, потому что у них военных возможностей даже уже на наш фронт не хватает».

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