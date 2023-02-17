Нуланд: США поддерживают нанесение ударов по военным объектам России в Крыму 1 17.02.2023, 8:18

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Базы РФ на полуострове являются легитимными целями для Украины.

В США считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Базы России в Крыму являются легитимными целями для Украины. Киев бьет по ним, и мы это поддерживаем», - отметила дипломат.

По ее словам, «это часть обеспечения крепкого сдерживания РФ».

«Украина не будет находиться в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризирован», - добавила Нуланд.

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