Белорусские компании не могут проводить платежи в долларах в ЕС 17.02.2023, 8:26

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Проблемы возникли после вчерашнего решения чешской «дочки» Raiffeisen Bank International.

Некоторые белорусские компании 15 февраля столкнулись с проблемой проведения платежей в пользу европейских контрагентов через «Приорбанк», сообщает Officelife.media. По данным издания, речь об ужесточении требований для банков-корреспондентов по отношению к Беларуси у группы Raiffeisen Bank International. В самом белорусском банке отказались комментировать эту информацию. На сайте финучреждения также не удалось найти упоминания о подобных трудностях. Напомним, ранее чешская «дочка» международной группы Raiffeisen Bank International объявила, что с 15 февраля прекращает проводить исходящие платежи и переводы в Беларусь и Россию.

Из-за изменения политики RBI Group по отношению к Беларуси не могут проводить платежи в страны Евросоюза в долларах и другие белорусские банки, поскольку деньги идут через Raiffeisen, пишет Officelife.media.

Например, Paritetbank сообщил клиентам, что с 15 февраля платежи в долларах «будут возможны только с участием определенного перечня банков для совершения входящих или исходящих платежей». Это связано именно с изменением политики Raiffeisen, говорят в банке. Австрийская группа запретила любые платежи из нашей страны в долларах, а по определенному списку товаров (нефтехимия, электротовары, деревообработка и другие) — вообще в любой валюте.

В еще одном белорусском коммерческом банке OL рассказали, что нынешние ограничения RBI Group не являются официальными санкциями, поэтому платежи с Европой белорусским компаниям по-прежнему проводить можно. Процедура немного усложняется, но все решаемо.

Например, уже работают схемы проведения платежей в ЕС через польские банки в злотых. В принципе, проводить платежи можно через любую третью страну в любой валюте. Конечно, какие-то банки могут отказываться от транзакций из опасения попасть под вторичные санкции, но такие решения принимает комплаенс-служба конкретного банка.

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