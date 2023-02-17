Истребители США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски

Истребители США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски1
- 17.02.2023, 8:28
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Инцидент произошел во второй раз за последние два дня.
Американские истребители перехватили российские истребители и бомбардировщики, летевшие вблизи Аляски, во второй раз за последние два дня. Хотя самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.
Об этом сообщает CNN.
Во вторник, 16 февраля, два истребителя NORAD F-35 перехватили российские бомбардировщики Ту-95, а также истребители Су-30 и Су-35. По словам NORAD, самолеты приближались к идентификационной зоне ПВО Аляски.
Российский самолет остался за пределами суверенного воздушного пространства США и Канады.
Днем ранее два NORAD F-16 перехватили Ту-95 и Су-35, которые уже вошли в ПВО Аляски, оставаясь при этом вне воздушного пространства США.
По данным NORAD, в обоих случаях русские отправили в общей сложности четыре самолета.
В NORAD заявили, что не рассматривают действия российских самолетов как провокацию или угрозу.
«Как и прежде, NORAD предвидел эту российскую активность и в результате нашего планирования смог ее перехватить. Мы по-прежнему готовы использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки и суверенитета в Арктике», — заявили в NORAD.
Перехваченные полеты вблизи территории США произошли на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Кремлем из-за войны на Украине.