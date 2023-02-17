Истребители США перехватили российские бомбардировщики возле Аляски 1 17.02.2023, 8:28

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Инцидент произошел во второй раз за последние два дня.

Американские истребители перехватили российские истребители и бомбардировщики, летевшие вблизи Аляски, во второй раз за последние два дня. Хотя самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады.

Об этом сообщает CNN.

Во вторник, 16 февраля, два истребителя NORAD F-35 перехватили российские бомбардировщики Ту-95, а также истребители Су-30 и Су-35. По словам NORAD, самолеты приближались к идентификационной зоне ПВО Аляски.

Российский самолет остался за пределами суверенного воздушного пространства США и Канады.

Днем ранее два NORAD F-16 перехватили Ту-95 и Су-35, которые уже вошли в ПВО Аляски, оставаясь при этом вне воздушного пространства США.

По данным NORAD, в обоих случаях русские отправили в общей сложности четыре самолета.

В NORAD заявили, что не рассматривают действия российских самолетов как провокацию или угрозу.

«Как и прежде, NORAD предвидел эту российскую активность и в результате нашего планирования смог ее перехватить. Мы по-прежнему готовы использовать ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки и суверенитета в Арктике», — заявили в NORAD.

Перехваченные полеты вблизи территории США произошли на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Кремлем из-за войны на Украине.

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