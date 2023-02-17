Сурков слил своего начальника 2 Леонид Невзлин

17.02.2023, 8:37

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Леонид Невзлин

Тяжко быть прислугой у лузера.

Как тяжко жить, когда мнишь себя чуть ли не Черчиллем, а на самом деле твой предел – роль прислуги у лузера, которого презирает весь цивилизованный мир. Слава Сурков в свойственной ему пафосно-высокомерной манере изобразил «Да, Да, Нет, Да». Кто-то назвал это интервью.

Надо плохо знать Суркова, чтобы не увидеть в этом двойную игру. Как бы отсылая к референдуму о доверии президенту Ельцину в 1993 году, он действует наоборот – выступает против Путина. Устроив свой личный референдум.

Путин на пресс-конференции в декабре 2022 года: «Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности, сейчас выясняется, что нас водили за нос». Это он о Минских соглашениях.

Из «интервью» Суркова:

Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены? - НЕТ.

То есть, Путин в своей «стратегической гениальности» дошел до того, что даже его собственный чиновник, хоть и бывший, не хочет быть за компанию с ним – терпилой, которого «водили за нос». Получается, Сурков больше всех и водил. Впрочем, и слова Путина – тоже вранье, как всегда. Не так он наивен. Сурков на переговорах выполнял поручение Путина, они сразу задумали всех кинуть – и Запад, и Украину – и продолжать войну. Они и ведут ее – с 2014 года. Сурков просто слил cвоего начальника.

Леонид Невзлин, t.me

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