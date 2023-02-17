Лекция про любовь в колхозном клубе 3 Ирина Халип

17.02.2023, 8:51

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Ирина Халип

Теперь можно и слайды.

«В СССР секса нет!» - пишет в соцсети коллега, чья дочь учится в БГУ. Нет секса, пишет она, теперь я это точно знаю, потому что в универе 14 февраля объявили акцию «За любимую Беларусь». Автор идеи – БРСМ, исполнители – все, кто попадется под руку на местах.

Ударим автопробегом по Валентинову дню, митингом в поддержку эксплуатируемых рабочих – по Хэллоуину, победой в соцсоревновании – по дню святого Патрика. Не допустим вражескую идеологию, маскирующуюся под веселые праздники без всякого идейного содержания, на территорию нашего передового во всех отношениях государства. Запрещать студентам праздновать Валентинов день бесполезно: валентинки – это вам не бело-красно-белые флаги: картонные сердечки можно и в рукав спрятать, и в носок, да и карман, если что, не будет топорщиться. Бороться с валентинками – это заведомый проигрыш. Значит, лучше всего попытаться этот праздник возглавить и придать ему надежный дух ура-патриотизма. Ну, за любимую Беларусь, сограждане!

В университете действительно не заставляли студентов выворачивать карманы на предмет картонных сердечек. Им просто предложили нести свои валентинки в специально отведенные на факультетах места и присобачивать к карте Беларуси: таким образом, объясняли идеологи, каждый студент сможет признаться в любви своему родному городу или поселку. Вот моя деревня, вот мой дом родной, и вот сюда, в центр Гомельской области, я приколю сердечко, признавшись в любви поселку городского типа, из которого бежал, сверкая пятками. Я думала сначала, что это именно университетское ноу-хау: там ведь самое большое студенческое скопление, вся Беларусь представлена, да и все научные профили – математики с философами в обнимку ходят, - в общем, именно то самое место на карте Беларуси, которое нуждается в идеологическом контроле прежде всего. Так вот вам загончик с картой, доставайте свои валентинки, вас не посадят.

Но оказалось, что этой дивной акцией охватили не только БГУ. И даже не только студентов. На вокзале активисты БРСМ 14 февраля приставали к пассажирам поездов и совали им красно-зеленые сердечки. В Госпромнадзоре по инициативе БРСМ такими же раскрашенными в цвет государственного флага сердечками обменивались специалисты. Ты мне сердечко, и я тебе в ответ такое же – и вот мы оба приняли участие в патриотической акции, а БРСМ написал дюжину отчетов о проделанной работе. На минском заводе гражданской авиации № 407 сотрудники должны были на красно-зеленых сердечках написать теплые пожелания руководству и коллегам, а потом отнести эти подписанные сердечки в музей завода, где все они прикалывались к большому красно-зеленому сердцу, нарисованному на листе ватмана. Это символизировало любовь не только к стране, но и к родному предприятию. А в «Белнипиэнергопром» желающим еще и белые бумажные браслеты с красно-зелеными надписями на руки приклеивали. В общем, отметили с размахом.

Вся эта общегосударственная патриотическая акция больше всего напомнила старую хохму о том, как на дверях колхозного клуба повесили афишу с анонсом «Лекция о видах любви со слайдами». В набитом до предела клубе лектор уныло рассказывал о том, что есть любовь мужчины и женщины и однополая любовь, а присутствующие свистели и требовали слайды. Лектор обещал, что слайды будут позже, а потом сказал: «И, наконец, любовь к Родине. А вот сейчас будут слайды!»

И вот они, слайды, почти на каждом сайте госпредприятия или вуза: красно-зеленые сердечки, такой же расцветки плакаты «За любимую Беларусь!», вымученные улыбки активистов БРСМ в объектив. Не хватает разве что российского попсового хора двухлетней давности, старательно выводящего «любимую не отдаюууут!». Впрочем, хор сейчас слишком занят песнями такого же художественного уровня в соседнем государстве, объятом патриотизмом еще похлеще нашего.

Заменить милый и безыдейный праздник идеологической акцией – это у нас обычное дело. Вполне предсказуемое и даже практически безобидное. Ну правда, не бьют же по почкам тех, кто девушкам цветы и плюшевые игрушки покупает в этот день, не сажают за экстремизм отправляющих сердечки в мессенджерах любимым, не тащат в автозак несущих в руках воздушные шарики. Просто аккуратно подталкивают в сторону специально обозначенных мест, где можно и нужно демонстрировать любовь к предприятию или государству, чтобы люди не оставались бесконтрольными, а то ведь кто его знает, куда их занесет: сегодня у них красное сердечко в руке, а завтра на нем белые полоски появятся. И все, диверсия, экстремизм, терроризм. Так что пусть лучше любят родину, а не друг друга.

А теперь можно и слайды.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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