«А можно компанию Януковичу составить или «Новичка» хлебнуть» 5 17.02.2023, 9:09

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фото: ТАСС

Любое неверное движение станет фатальным для Лукашенко.

Вчера за три часа выступления перед журналистами синепалый синегуб не сказал ничего нового. И вообще ничего не сказал. На это есть несколько причин, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Самая главная – сегодня на ковер в Кремль. Без всяких экивоков приглашающая сторона обозначила, что будет нагибать долго за закрытыми дверями и без прессы.

Чем все закончится, до конца непонятно, но авторы канала уверены, что вопрос в последовательности: глубокая интеграция = война или война = утрата суверенитета. Дополнительным аргументом является растущая дыра в бюджете хунты и аналогичная в российском, а, значит, деньги нужно пытаться вырвать срочно. Не будет хунта свои награбленные вкладывать в спасение экономики страны. Не для этого грабили и продолжают грабить.

Соответственно, нельзя было сказать ничего уж слишком в угоду цивилизованному миру. Будет сильно рыпаться, останется без денег и без страны. А можно вообще компанию Януковичу составить. Или «Новичка» хлебнуть.

Но равно также ничего нельзя было сказать и сильно в угоду России. Тогда бы терялся сам смысл мероприятия - продемонстрировать некую степень самостоятельности. Нарисовать тупик, в котором Россия ни на кого не нападала, а хунту в войну тянет Украина и Запад. В такую альтернативную реальность давно никто не верит. Особенно феерично звучат обвинения в том, что Запад хотел расчленить Украину, на фоне реальной аннексии военным путем части украинской территории Россией.

Геополитический шпагат щекочет ржавые яйца. Единственное, что было нужно двум диктаторам от этого мероприятия вместе - подать сигнал о готовности окурка к переговорам с президентом США Байденом. Чтобы этот посыл не забылся, именно на нем специально сделан акцент после мероприятия. Расчет на то, что эта тема «завирусится» сама собой не оправдался. Мольба окурка о переговорах, переданная синими губами, - двойной кринж. А если добавить патологическую лживость двух диктаторов - то и тройной.

Формат и продолжительность визита с большой долей вероятности дадут ответ на вопрос о последовательности войны и интеграции. Наблюдаем.

Тем временем, Запад готов к любому варианту развития событий, а граница - к закрытию как ответ на любое неверное движение.

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