«90% выбирают бюджетные букеты и платят картой рассрочки» 17.02.2023, 9:20

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Сколько в Минске сейчас стоят цветы и какой на них спрос.

День всех влюбленных подошел к концу, но впереди 8 марта — день, когда женщинам также традиционно массово дарят цветы. Сайт Blizko.by узнал, в каком ценовом диапазоне можно будет приобрести тюльпаны и сколько денег жители Минска готовы потратить на букет.

«В первую очередь нужно обращать внимание, свежие ли цветы. Если выбор стоит между открытыми и закрытыми бутонами, лучше выбирать, конечно, вторые. Производителей тюльпанов можно разделить на белорусских и голландских. Первые не очень хорошего качества, — рассказывает Сергей, директор цветочного магазина. — Как с грядки, а вторые, то есть голландская луковица, совершенно иначе выглядят».

Обычный покупатель вряд ли визуально определит, где какой производитель, но при желании может изучить информацию и задать флористу конкретные вопросы.

Какая сейчас средняя стоимость тюльпанов и какую стоит ожидать?

«Сейчас в Минске цены на тюльпаны варьируются от 3 до 4 рублей за штуку. 8 марта они будут стоить около 3-3.5 рублей, но, как правило, в цветочных магазинах количество влияет на итоговую стоимость».

Где лучше покупать: в переходе, в магазине или на «Комаровке»?

«Лучше покупать в магазине, а не на улице у перехода, где они уже успеют заморозиться и обветриться перед тем, как вы их купите. — В специализированных магазинах всегда качество будет лучше. Да, стоимость выше, но это уже вопрос приоритетов.

Какие букеты чаще всего покупают на праздники?

«На 8 марта в любом случае покупают тюльпаны, потому что стоимость играет важную роль, а на 14 февраля — розы, тюльпаны и хризантемы традиционно в приоритете. Посоветовать какой-то определенный букет не могу — все упирается в то, сколько человек готов на него потратить.

На примере прошедшего Дня всех влюбленных могу сказать, что бюджеты у людей сократились:

90% посетителей магазина выбирают, во-первых, самые бюджетные варианты, во-вторых, оплачивают их картой рассрочки.

Поэтому сложно сказать, сколько в среднем люди готовы тратить на букет, наверное, около 50 рублей».

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