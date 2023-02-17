Новый российский беспилотник назвали как президента США, уничтожившего «вагнеровцев» в Сирии 5 17.02.2023, 9:25

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Во время битвы под Хашамом россияне потеряли до 200 человек.

В России начались наземные испытания дальнего транспортного беспилотника самолетного типа ТрАМП. Его название с русского языка расшифровывается как транспортная авиационная многофункциональная платформа. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время испытаний проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления, выполняются серии пробежек без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Первый полет беспилотника запланирован на апрель.

ТРаМП способен перебросить до 250 кг груза на расстояние свыше 600 км. Преимуществом беспилотника называют способность выполнять опасные задачи в сложных метеоусловиях при минимальных затратах.

Ключевой особенностью ТРаМПа называется большой грузовой отсек объемом 2650 л, что позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость беспилотника составляет 195 км/ч. Максимальная высота полета – 3000 м.

Название беспилотника созвучно с фамилией президентом США Дональда Трампа, которого обвиняли в связях с Россией. Однако именно при нем 7 февраля 2018 года в Сирии произошло первое в новейшей истории боевое столкновение между армиями двух стран. Во время битвы под Хашамом американские подразделения сумели меньшими силами уничтожить сирийско-российские войска, в числе которых были и наемники из ЧВК «Вагнер». Нападавшие потеряли от 55 до 200 человек, тогда как среди американцев был только один ранен.

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