Батюшка, да вы баскак 1 Андрей Окунь

17.02.2023, 9:48

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кадр из кинофильма "Орда"

Отдавая дань гойда-моде, российские депутаты залезли в совсем далекие дебри.

Накануне депутаты Госдумы РФ окончательно приняли закон, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, «за исключением не имеющих аналогов в русском». Таким образом люди, выставляющие себя за народных избранников, решили защитить русский язык от чрезмерного использования всякой пришлой словесности.

И снова мы возвращаемся к константе: отличный чиновник должен точно предугадывать настроение начальство. И так как российские депутаты теперь представляют из себя государственное ведомство, а не самостоятельную ветвь власти, то и они отлично научились чувствовать актуальные потребности важных персон из валдайских бункеров.

Сейчас явно виден запрос на архаизацию любых сфер жизни в России, даже тех, где совсем абсурдно отказываться от западных наработок. Госдеды ворчат и сходят с ума, значит и прислуга не будут отставать. От госслужащих ведь не требуется ничего, кроме повиновения и лояльности.

Проблема тут только в том, что язык по депутатскому хотению не переделать, а заимствованные слова не выкорчевать. Они прочно вошли в обиход, люди привыкли к ним. Хотя бессмысленно рассматривать последние результаты законотворчества с практической точки зрения. Парламентская работа теперь ведется с расчетом услужить, а не улучшить.

В попытке соответствовать гойда-моде, депутаты залезли в совсем далекие дебри. Раз уж они решили защищать русский язык от заимствований, то пора и президента (от лат. «сидящий во главе») переименовать, отныне величая его не иначе, как царем. От языковой реформы не скроются и губернаторы, ведь слово пришло к нам из вражеского польского языка.

Вследствие необъятного объема работы по переименованию всего и вся, предлагаю значительно упростить процесс. Губернаторам, мэрам, президентам, депутатам и сенаторам дать одно название: баскак. Это слово было популярно в Древней Руси во время монгольского нашествия. Баскаками тогда называли представителей хана, собиравших дань с завоеванных русских земель.

Баскак Петербурга повысил стоимость проезда на метро. Баскак Пензенской области обвинил США в дестабилизации ситуации в селе Чемодановка, ну и так далее. И по смыслу слово отлично описывает то, чем на самом деле занимается действующая в России власть: собирает дань.

Андрей Окунь t.me

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